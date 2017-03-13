NBA》勇士賽程太艱困 柯爾：這樣讓球員容易受傷

柯瑞（左）與格林昨輪休。（資料照，USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期賽程緊湊且需舟車勞頓的勇士，昨在主力全數輪休的情況下，以85：107不敵馬刺，談起這樣的賽程安排，主帥柯爾（Steve Kerr）仍頗有微詞，認為比賽緊湊加上路途遙遠，讓球員受傷機率提高，而格林（Draymond Green）談起輪休，也不否認自己是該休息。

「如果7、8天要在東岸打5場比賽，我覺得沒問題，只要這些城市距離不遠就行。不過我們的賽程卻是還得飛奧克蘭、明尼蘇達再到聖安東尼奧，你去問任何一個有專業知識的工作人員，他也會跟你說，這樣賽程安排很可能造成球員因為疲勞而受傷。」柯爾談起這段艱辛的客場之旅，仍相當有意見。

帕丘利亞（Zaza Pachulia）也說：「這兩周真漫長，我們大多數的時間都花在飛機上，我很確定，大家一定都很想回家。」

在杜蘭特（Kevin Durant）受傷後，其餘主力球員上場時間沒辦法減少，疲憊的狀況下，也讓勇士近期戰績下滑，還吞下3連敗，談起輪休，格林說：「這是非常有趣的一件事，不能否認，我們確實需要（休息）。」

柯爾。（資料照，美聯社）