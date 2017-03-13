網球》籤表太近啦！費、納有望16強就對決

費爸延續今年絕佳狀態。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印第安泉公開賽進行到第三輪，籤表下半部眾星雲集，種子球員皆順利晉級32強，「費爸」費德爾（Roger Federer）今天只花了51分鐘就以6：2、6：1解決世界排名81的法國選手羅伯特（Stephane Robert），下一場比賽將面對世界排名27的美國選手強森（Steve Johnson）。

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）稍早拍落阿根廷選手裴拉（Guido Pella）順利晉級，32強將面對同胞沃達斯科（Fernando Verdasco），上演西班牙內戰。如費德爾、納達爾兩人皆順利晉級將會在16強就對壘，演出今年繼澳網決賽後第2場經典「費、納對決」。

籤表下半部另一半也相當精彩，21歲澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）強碰排名20的19歲小茲維列夫（Alexander Zverev）的鮮肉之戰；前球王喬科維奇（Novak Djokovic）對決2009美網冠軍德爾波特羅（Juan Martin del Potro）。

納達爾。（歐新社）