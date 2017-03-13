經典賽》鏖戰11局力退荷蘭 小久保：信念與團隊勝利

日本於延長賽擊敗荷蘭。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕日本昨與荷蘭激戰將近5小時，靠著中田翔在11局揮出的關鍵致勝安，最終以8：6力退荷蘭拿下艱鉅一勝，賽後監督與球員難掩興奮，激動表示這是場堅持贏來的勝利。

「老實說，比賽開打前我已心裡有數，如果沒拿個5、6分，比賽恐怕會很難打。」監督小久保裕紀說，他認為日本投手陣容並不差，只是對方擁有大聯盟級打線，因此更難對付。

小久保賽後笑稱自己的頭腦已無法運作，但對於球員的奮鬥精神給予最高評價，直言這場信念與團隊的勝利將令人永生難忘，「不到最後決不放棄，這是一場拚死奮戰的比賽、對勝利的執著，我們奮鬥到最後一刻，終於拿下勝利。」

日本監督小久保裕紀。（法新社）

延長賽登板、讓荷蘭六上六下完美關門的牧田和久，賽後坦言登板前想過如果被打出去了怎麼辦，但真的站上投手丘後便完全專注投球。「我知道我不能逃避、得勇敢對決這支強勁的隊伍。」

成功守住勝利後，牧田說：「我對自己的投球更有自信，我認為日本已是頂尖球隊，這是場重返世界第一的重大勝利。」

牧田和久成功關門。（法新社）