NBA》哈登防守了！怒請厄文吃麻辣鍋（影音）

哈登與厄文過招。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕素以防守為人詬病的「大鬍子」哈登，今天火箭主場對騎士後衛厄文（Kyrie Irving）怒賞一記麻辣鍋驚豔全場！

第3節剩下2分36秒，厄文試圖跳投，哈登一次完美阻攻，不僅中斷騎士攻勢，也率領火箭展開絕地大反攻，第3節逆轉，最後以117：112打退東部王者騎士。

哈登本季從得分後衛轉戰控球後衛，場均11.2助攻，1.5抄截、7.9籃板和0.4阻攻。

Harden vs. Kyrie Sports Videos（@houseofhighlights）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 12 8:49下午 PDT 張貼