NBA》本季MVP大熱門 哈登談他心中的標準
2017/03/13 12:49
哈登。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天在與騎士的比賽中，繳出38分10籃板11助攻大三元成績，而先前他也談起自己心中的MVP標準，他表示不僅要個人成績出色，還得幫助球隊贏球。
「要拿下MVP，很顯然的你要打出很優異的個人成績，但你的球隊也要在聯盟排名前面才行。」身為本季MVP熱門人選，哈登也侃侃而談自己心中MVP該有的條件，「此外，也要衡量自己在球隊當中的價值，可以去思考，假如你離開球隊，你的球隊還可以一樣好嗎？是否還是能晉級季後賽的強隊呢？」
「假如所有條件都能集中在一起，那麼你就會是贏家，而你也會有很難忘的一個球季。」哈登本季改打控衛後，收到不錯成效，個人場均可拿下28.9分11.2助攻7.9籃板，目前他也是聯盟助攻王，且火箭戰績排名全聯盟第3。
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