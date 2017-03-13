NBA》詹皇哈登爭MVP 球迷亂入鬧場（影音）
2017/03/13 15:09
〔體育中心／綜合報導〕「大帝」詹姆斯御駕親征，率騎士踢館火箭，不料火箭第3節逆轉，反而以117：112氣走騎士，比賽到一半，有球迷竟「亂入」場中，一度造成混亂。
第2節剩下6分半，騎士取得球權，正要組織一波進攻，卻有觀眾闖入場中，裁判立刻鳴哨暫停，待工作人員將亂入民眾捉拿才恢復進行。
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