日職》上次讓監督笑了 「巨」投廖任磊再升一軍

廖任磊與監督高橋由伸。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕上次在札幌巨蛋飆出149公里，201公分的台灣「巨」投廖任磊讓巨人監督高橋由伸滿意地笑了，今天確定再升上一軍，明天有機會在對軟銀的熱身賽登板。

23歲的廖任磊去年以巨人第7指名加盟，破200公分的身高，加上125公斤的特大號體格，一入團就備受注目；廖任磊在月初就曾被拉上一軍，並於5日對火腿一軍熱身賽初登板，投1局無失分，還飆出149公里球速，並送出2次三振。

廖任磊之後回到二軍調整，他曾說一軍打者都很厲害，他希望繼續調整控球，也期盼開季能從一軍出發。結果「體育報知」今天報導，巨人決定再將廖任磊升上一軍，明天隨隊和軟銀出賽。