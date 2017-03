經典賽》雷阿斗炸裂成絕響 委內瑞拉輸球仍保晉級希望（影音）

墨西哥擊敗委內瑞拉但無緣複賽。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕預賽二連敗已無退路的墨西哥今破釜沉舟,面對擁有豪華打線的委內瑞拉毫無懼色,全場狂掃14安海灌11分,首戰砸鍋的王牌終結者歐蘇納(Roberto Osuna)也順利關門,最終以11:9獲勝,然而因賽制規定確定無緣晉級,此役輸球的委內瑞拉明將與義大利爭奪最後一張複賽門票。

墨西哥今推出火腿洋投門多薩(Luis Mendoza)掛帥先發,首局雙方皆三上三下尚未開機。2局上墨西哥率先開火,2安2保送及犧牲打先搶2分,開路先鋒奎羅茲(Esteban Quiroz)於兩出局時一棒扛出三分彈,單局狂灌5分取得5:0領先。

委內瑞拉3局下連續安打追回一分,5局上墨西哥再度炸裂,日職全壘打王「雷阿斗」萊爾德(Brandon Laird)掃出三分砲將領先擴大到8:1。5局下委內瑞拉終於回神,單局4安追成4:8。

Esteban Quiroz is putting on for Team Mexico. It's 5-1 after 3. #WBC2017 pic.twitter.com/q91qsf3cS9