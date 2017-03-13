經典賽》雷阿斗炸裂成絕響 委內瑞拉輸球仍保晉級希望（影音）

墨西哥擊敗委內瑞拉但無緣複賽。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕預賽二連敗已無退路的墨西哥今破釜沉舟，面對擁有豪華打線的委內瑞拉毫無懼色，全場狂掃14安海灌11分，首戰砸鍋的王牌終結者歐蘇納（Roberto Osuna）也順利關門，最終以11：9獲勝，然而因賽制規定確定無緣晉級，此役輸球的委內瑞拉明將與義大利爭奪最後一張複賽門票。

墨西哥今推出火腿洋投門多薩（Luis Mendoza）掛帥先發，首局雙方皆三上三下尚未開機。2局上墨西哥率先開火，2安2保送及犧牲打先搶2分，開路先鋒奎羅茲（Esteban Quiroz）於兩出局時一棒扛出三分彈，單局狂灌5分取得5：0領先。

委內瑞拉3局下連續安打追回一分，5局上墨西哥再度炸裂，日職全壘打王「雷阿斗」萊爾德（Brandon Laird）掃出三分砲將領先擴大到8：1。5局下委內瑞拉終於回神，單局4安追成4：8。

Esteban Quiroz is putting on for Team Mexico. It's 5-1 after 3. #WBC2017 pic.twitter.com/q91qsf3cS9 — WBC Baseball （@WBCBaseball） 2017年3月13日

雷阿斗隨後也炸裂擴大領先。（法新社）

6局上墨西哥岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）高飛犧牲打再下一城，6局下委內瑞拉繼續追分，單局四支一壘安打追成6：9，可惜「卡砲」卡布雷拉（Miguel Cabrera）在二三壘有人時擊出內野滾地球中斷攻勢。

7局上墨西哥在兩出局時適時敲安打回2分，7局下委內瑞拉攻勢再起，2分砲炸裂後續敲3安，靠觸身球保送先擠回1分，一人出局攻占滿壘，無奈「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）和普拉多（Martin Prado）兩大戰將接連擊出滾地球出局，連兩局葬送大好追分機會。

委內瑞拉未能串聯火力，16安僅進帳9分。（法新社）

此後戰情陷入膠著，墨西哥11：9暫時領先委內瑞拉，由於賽制規定，墨西哥此役需贏超過2分才能保住晉級希望，9局下推出王牌終結者歐蘇納壓陣，雖遇1安1保送小亂流，仍及時回穩順利守成，最後讓小巨人擊出外野飛球成為最後一個出局數，為墨西哥本屆經典賽之旅畫下一個不完美的句點。

D組除波多黎各三勝確定晉級外，墨西哥、義大利及委內瑞拉最終戰績皆為一勝兩敗，依賽制規定比較對戰優質率後，墨西哥確定淘汰，明將由委內瑞拉與義大利進行加賽，勝隊將可前進聖地牙哥，續戰次輪賽事。

委內瑞拉驚險保住晉級希望。（取自WBC推特）