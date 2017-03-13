NBA》糗！羅素顧講話不看球 慘摔遭隊友笑（影音）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天對決七六人，第二節最後35秒，63：63雙方平手，湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）在接藍道（Julius Randle）底線發球後顧著和隊友講戰術而發生了有趣的失誤：想將球拍起但不慎踢到球而往前撲倒，一旁的藍道也笑了出來。

這個失誤並沒有導致任何失分，羅素整場拿下11分，表現平平，最後湖人以118：116兩分之差敗給七六人。

羅素。（資料照，法新社）