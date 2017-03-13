經典賽》哥國衝本壘遭包爺阻殺 網友：捕手沒妨礙跑壘？
2017/03/13 16:33
〔體育中心／綜合報導〕多明尼加與哥倫比亞之戰，9局下哥倫比亞一度有贏得比賽的機會，但跑者被阻殺在本壘前，哥倫比亞球員認為對方捕手卡斯提歐（Welington Castillo）有擋住本壘板妨礙跑者的嫌疑，但裁判仍判決出局，這個攻防也成為網友們熱議的話題。
9局下1出局，哥倫比亞攻占一、三壘，J.索拉諾（Jhonatan Solano）擊出左外野飛球，多明尼加「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）接殺後快傳本壘，卡斯提歐精彩觸殺代跑的莫卡多（Oscar Mercado），守住這個半局。
這個判決也讓哥倫比亞球員相當不滿，許多球員衝上場，包含波羅（Tito Polo）、羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）等球員上前向裁判抗議，遭到驅逐出場。
許多台灣網友也討論這個判決，有人認為這有妨礙跑壘的嫌疑，「這在中職會很有得吵」、「根本妨礙跑壘」、「很模糊的空間」、「這妨礙跑壘了吧，跑者要撲就已經被卡到了」。
Fox記者羅森索（Ken Rosenthal）則指出，經典賽妨礙跑壘的規則與大聯盟相同，差別在於，前兩輪電視輔助判決部分，僅用於全壘打的判定。
哥倫比亞跑者莫卡多遭觸殺至本壘前。（法新社）
哥倫比亞跑者莫卡多遭觸殺至本壘前。（法新社）
哥倫比亞跑者莫卡多遭觸殺至本壘前。（法新社）
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