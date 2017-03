經典賽》哥國衝本壘遭包爺阻殺 網友：捕手沒妨礙跑壘？

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕多明尼加與哥倫比亞之戰,9局下哥倫比亞一度有贏得比賽的機會,但跑者被阻殺在本壘前,哥倫比亞球員認為對方捕手卡斯提歐(Welington Castillo)有擋住本壘板妨礙跑者的嫌疑,但裁判仍判決出局,這個攻防也成為網友們熱議的話題。

9局下1出局,哥倫比亞攻占一、三壘,J.索拉諾(Jhonatan Solano)擊出左外野飛球,多明尼加「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)接殺後快傳本壘,卡斯提歐精彩觸殺代跑的莫卡多(Oscar Mercado),守住這個半局。

這個判決也讓哥倫比亞球員相當不滿,許多球員衝上場,包含波羅(Tito Polo)、羅德里奎茲(Reynaldo Rodriguez)等球員上前向裁判抗議,遭到驅逐出場。

許多台灣網友也討論這個判決,有人認為這有妨礙跑壘的嫌疑,「這在中職會很有得吵」、「根本妨礙跑壘」、「很模糊的空間」、「這妨礙跑壘了吧,跑者要撲就已經被卡到了」。

Fox記者羅森索(Ken Rosenthal)則指出,經典賽妨礙跑壘的規則與大聯盟相同,差別在於,前兩輪電視輔助判決部分,僅用於全壘打的判定。

哥倫比亞跑者莫卡多遭觸殺至本壘前。(法新社)

