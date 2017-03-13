經典賽》高國輝、羅國龍兄弟檔 同登大聯盟官網
2017/03/13 17:08
羅國龍（左）、高國輝（右）。（取自大聯盟官網）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊兄弟檔高國輝與羅國龍首次一同入選經典賽，日前接受經典賽官方媒體訪問，而近日大聯盟官網也撰文介紹這隊兄弟檔。
大聯盟官網報導，高國輝與羅國龍雖然姓氏不同，但確定是貨真價實的兄弟，兩人原本同姓羅，因為媽媽是阿美族原住民，跟母姓會有原住民的教育費用減免資格，而高國輝直到2012年才改為父姓「高」。
除了高國輝和羅國龍外，家中還有2名兄弟也都打棒球，高國輝排名老大、老二羅國華、老三羅國龍、老四高國麟，高家4兄弟都效力於中華職棒。
羅國龍受訪時表示：「我們從小看著大哥打球，常常為國出征，我們都把他當成學習的榜樣。」
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