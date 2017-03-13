中職》Uni-girls備戰開季 6位新成員亮相

加入新成員的統一獅Uni-girls，13日持續練舞。（記者張嘉明攝）



〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊啦啦隊Uni-girls成員大換血，6位新成員今天和學姐們定裝並練舞，6位新成員軒軒、妮可、葛瑞絲、馬妹、璇璇、Yuri，自辦熱身賽就曾登場亮相，期待新球季開打。

統一獅隊年輕球員各個球技、長相兼具，6位新成員也各自有支持的球員，軒軒說，大家都喜歡打者，但她特別愛投手廖文揚；璇璇則說，常和父親一起看球，最欣賞捕手高志綱。

（記者張嘉明攝）



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加入新成員的統一獅Uni-girls，13日持續練舞。（記者張嘉明攝）

