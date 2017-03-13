羽球》球后戴資穎開直播 結果粉絲一直給她「憤怒」
2017/03/13 17:00
粉絲給球后「憤怒的臉」。（擷取戴資穎臉書）
〔體育中心／綜合報導〕戴資穎台灣時間今日8點，在英國深夜準備搭機返台前，特地先在臉書開直播，與廣大粉絲分享奪冠喜悅，絲毫沒有球后的架子，但粉絲卻頻頻給球后「憤怒的臉」，原來是因為小戴近來愛上這款表情符號。
戴資穎知道在台灣的球迷一大早起床，就不斷給予她恭喜，她也展現平易近人的模樣，與粉絲話家常，她還笑說：「我的直播時間很奇怪吧，不是半夜就是一大早。」
戴資穎未來賽事將採取「重質不重量」的方式，也正式宣告她下一場重要戰役，將在馬來西亞公開賽登場。
有趣的是小戴目前特愛臉書上「憤怒的臉」，還一直希望球迷多按憤怒，粉絲也就答應球后的要求，頻頻送上憤怒的臉，形成有趣的畫面，她還說：「謝謝大家一直給我憤怒的臉，看到真的很開心。」也讓人看出球后的可愛一面。
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