足球》「台灣隊長」陳柏良就是猛 入選首週中甲聯賽最佳陣容

陳柏良。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕剛點燃戰火的中國足球甲級聯賽，效力杭州綠城的「台灣隊長」陳柏良首輪替補上場就為球隊建功，助隊以3:2擊敗內蒙古中優，並入選首週的最佳陣容。

杭州綠城首輪在主場迎戰對手，即便陳柏良是替補出賽，但當球隊落後1球之際，球隊主帥、曾被譽為亞洲最佳後衛的洪明甫沒有忘記陳柏良的存在，於下半場第61分鐘將他派上場，9分鐘後，他就馬上在門前以頭球建功，幫助球隊扳平比分，最終才得以逆轉戰局贏得開門紅。

新浪體育選出中甲首輪的最佳陣容，陳柏良就在名單當中，且11人名單中，高達5位外籍成員，其餘為中國選手，唯獨陳柏良來自台灣。

陳柏良說：「今年從冬訓一直到聯賽開始這段期間，我們中間經過了很多變化及改變，老實說磨合期真的不夠，真正也是賽前兩週才全員到齊的，但洪明甫教練及教練組卻能在這麼短的時間將我們全隊訓練磨合到今天這樣。」

由於今年中超、中甲實行U23政策，每隊先發得有一名U23球員才行，綠城直接擺上6位U23球員，陳柏良得改從替補出發，他說：「我們的小將們，雖然一開始還是有點放不開，但漸漸的進入比賽的節奏後你們的表現很棒，今天的贏球只是個開始，我們還有很多不足及需要檢討的地方，像補時被進球這類的，我們一步一步改進，一起加油！」