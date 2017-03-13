中職》紀念富邦悍將創隊元年 開幕戰送紀念徽章

富邦悍將同時推出「INAUGURAL GAME」紀念T和紀念徽章，將在首戰當日搭配不同票種，贈送給球迷朋友，只送不賣。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕中職新球季即將開打，這也是富邦悍將的第一個球季，球團在創隊元年導入「INAUGURAL SEASON」及「INAUGURAL GAME」的概念，特別設計了兩款徽章，紀念隊史第一個球季和第一場比賽。

紀念徽章的設計中也隱含了些許巧思，以金色麥穗包圍字樣，象徵守護富邦的榮耀，INAUGURAL 字意有史上第一次的意涵，原本字首的「I」以數字「1」來取代，而象徵球隊的大「G」帽徽，巧妙的置入於其中，也呼應富邦悍將追求戰績第一、形象第一、人氣第一的目標。球團同時推出了「INAUGURAL GAME」紀念T和紀念徽章，將在首戰當日搭配不同票種，贈送給球迷朋友，只送不賣。

富邦悍將「INAUGURAL SEASON」，則有球隊隊史元年之意，因此，球團特別將這個徽章製作成精美臂章，縫製在球衣右側衣袖上，悍將隊也成為台灣職棒隊伍中，首支用球衣記錄隊史首季的球隊，而對球員來說，這是加入富邦這個大家庭之後的第一季，球衣將更具紀念性！讓球員在場上奮戰的同時，可以記得他們正在為球隊元年寫歷史，也為台灣棒球史寫下重要一頁。

富邦悍將棒球隊即將迎接隊史元年，期盼創造更多球隊的第一次，為球隊留下更多的回憶和紀錄，也希望球迷朋友熱情相挺，陪伴富邦悍將走過精彩的每一刻，將正向的力量推進至社會每個角落。