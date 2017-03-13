中職》中信兄弟上半季主場預售票 3月17日開賣

2017/03/13 17:55

中信兄弟主場門票價目表。（中信兄弟提供）

中信兄弟首場主場賽事為 3/26（日）於洲際棒球場迎戰統一獅，上半季所有主場賽事之預售票將於『3/17 日（五）中午 12:30』，於以下三個售票平台同步販售。

①中信兄弟售票網：http://tix.brothers.tw

②7-11 的 ibon 售票系統

③全家的 FamiPort 售票系統

►所有付費會員（猛象、季票、大象、艾樂粉、親子）：

網路上可享有內野全票折 40 元的優惠。

►透過中信兄弟售票網購票：

▷刷中信兄弟聯名卡，享內野全票 8 折優惠（限 4 張）

▷刷中國信託卡（限鼎極卡／鈦金卡／御璽卡／晶緻卡），享主場內野全票 9 折優

惠（限 2 張）

►現場購票：

▷刷中信兄弟聯名卡，享平日內野全票 6 折、假日 8 折優惠（每戶每場限 4 張）

▷刷中國信託卡（限鼎極卡／鈦金卡／御璽卡／晶緻卡），享平日內野全票 8 折、

假日 9 折優惠（每戶每場限 2 張）。

►今年洲際球場主場球員休息室依舊為三壘側（西區），其餘主場球員休息室皆在

一壘側。

►「全象主場」實施：

①對上 Lamigo 桃猿：

不分平日假日，實施全象主場。

②對上統一獅及富邦悍將：

每週五－週日實施全象主場。

▷客隊加油團皆在外野

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