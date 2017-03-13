經典賽》派則本昂大關門卻失守 日教練帥氣回應

則本昂大。（歐新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕日本隊昨晚在延長賽中以8：6險勝荷蘭，但9局下領先時派出太平洋聯盟三振王則本昂大關門失敗，也成為賽後熱門話題。日本隊教練小久保裕紀表示，沒有為什麼，當時就是要用他。

則本昂大從經典賽熱身賽時狀況就不佳，在2月底中職日職對抗賽時表現欠佳，被「大王」王柏融敲兩分砲，他當天主投3局被敲6安失掉3分。

經典賽正式開打後，他在3月7日面對古巴之戰中繼2.2局，被敲5支安打失掉3分；昨晚對荷蘭之役，當時日本隊6：5領先至9局下，則本昂大上場關門失敗，1局投球被敲2安、投出1次四死球，掉1分。這個調度也引起日媒討論。

《體育報知》報導，小久保裕紀賽後表示，當時就是要派則本昂大，沒有任何理由，他認為則本昂大投得不差，是荷蘭的大聯盟打線太厲害。

日本隊教練小久保裕紀。（法新社）