經典賽》明對古巴全力搶勝 日本推菅野智之先發

菅野智之。（資料照，美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕經典賽第2輪8強首戰告捷的日本武士隊，明天將再度對上「紅色閃電」古巴，教練團推出日職巨人王牌投手菅野智之掛帥先發，企圖拿下第2勝搶先晉級。

日本隊昨天與荷蘭隊纏鬥至11局最後險勝，消耗了不少後援投手，所幸今天是休息日，讓牛棚能夠喘口氣，總教練小久保裕紀表示，希望菅野明天能多撐一些局數，大概投80球，並對他相當有信心，「比賽就交給他投了，全力求勝」。

菅野智之上一次先發登板是在預賽對戰澳洲，先發4.1局被敲4支安打失1分，另有4次三振，防禦率2.08。