經典賽》15名投手還不夠 委內瑞拉僅剩5名投手可用

赫南德茲首場先發面對波多黎各，投了51球，必須休息4天。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽首場加賽，委內瑞拉將在台灣時間上午9點迎戰義大利。委內瑞拉雖然帶了15名投手，但消耗過多，可能只剩5名投手可以使用，若比分過大，野手有可能會出來投球。

委內瑞拉今輸給墨西哥，但因比較失分率後，委內瑞拉與義大利將打加賽決定晉級名額。



委內瑞拉投球群有15位，但三場預賽來，先發的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）、培瑞茲（Martin Perez）、佩提特（Yusmeiro Petit）都無法再出賽，後援上場的查辛（Jhoulys Chacin）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、朗登（Bruce Rondon）、 阿瓦瑞茲（Jose Alvarez）、卡斯提歐（Jose Castillo）都連續出賽2場，也不能再投球；查辛（Jhoulys Chacin）、 雷戴茲馬（Wil Ledezma）因單場投了有50球以上，無法再上場。

剩下能上場的投手，只剩布拉邱（Silvino Bracho）、英方提（Gregory Infante）、阿瓦拉多（Jose Alvarado）、古耶拉（Deolis Guerra）、「K-Rod」羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）。布拉邱因受傷，代表委內瑞拉明天能用的投手可能只有5位，投手戰力吃緊；而義大利則還有10名投手可用。

經典賽第一輪投手一場最多用球數為65球，若投手投滿50球以上，要休息4天，投滿30球則要休息1天，連續兩天出賽且未滿30球，則是要休息1天。

培瑞茲面對義大利投了58球，必須休息4天。（法新社）

佩提特面對墨西哥投了50球，必須休息4天。（美聯社）