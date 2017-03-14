WBC義大利、委內瑞拉晉級殊死戰 今日賽事預告與轉播

各位早安！

2017經典賽，委內瑞拉今將與義大利進行殊死戰，勝者將以D組第2之姿晉級8強，2軍上一次交手，一路僵持至延長賽，委內瑞拉才以1分差險勝，今勢必有番激戰，而E組賽事則由古巴出戰日本，場場賽事皆攸關孰能向經典賽金盃邁進一步，想了解最新戰況，請鎖定自由體育帶給您的第一手消息！

中職新球季將於25日正式開打，今起將進行12場的公辦熱身賽，首先由統一獅對決中信兄弟，喜歡中華職棒的朋友們，千萬不要錯過！

2017經典賽

09:00 委內瑞拉 vs. 義大利（ELEVEN）

18:00 古巴 vs. 日本（ELEVEN、公視3台）

NBA例行賽

09:00 快艇 vs. 爵士（緯來體育）

SBL季後賽

18:00 達欣 vs. 璞園（緯來體育、緯來精采）

20:00 裕隆 vs. 台啤（緯來體育、緯來精采）

中職熱身賽

18:35 統一 vs. 中信（緯來育樂）

日職熱身賽

12:00 羅德 vs. 養樂多（FOX體育3台）

17:00 火腿 vs. 橫濱（FOX體育）

MLB熱身賽

09:00 巨人 vs. 遊騎兵（FOX體育）