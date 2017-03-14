WBC義大利、委內瑞拉晉級殊死戰 今日賽事預告與轉播
2017/03/14 07:10
各位早安！
2017經典賽，委內瑞拉今將與義大利進行殊死戰，勝者將以D組第2之姿晉級8強，2軍上一次交手，一路僵持至延長賽，委內瑞拉才以1分差險勝，今勢必有番激戰，而E組賽事則由古巴出戰日本，場場賽事皆攸關孰能向經典賽金盃邁進一步，想了解最新戰況，請鎖定自由體育帶給您的第一手消息！
中職新球季將於25日正式開打，今起將進行12場的公辦熱身賽，首先由統一獅對決中信兄弟，喜歡中華職棒的朋友們，千萬不要錯過！
2017經典賽
09:00 委內瑞拉 vs. 義大利（ELEVEN）
18:00 古巴 vs. 日本（ELEVEN、公視3台）
NBA例行賽
09:00 快艇 vs. 爵士（緯來體育）
SBL季後賽
18:00 達欣 vs. 璞園（緯來體育、緯來精采）
20:00 裕隆 vs. 台啤（緯來體育、緯來精采）
中職熱身賽
18:35 統一 vs. 中信（緯來育樂）
日職熱身賽
12:00 羅德 vs. 養樂多（FOX體育3台）
17:00 火腿 vs. 橫濱（FOX體育）
MLB熱身賽
09:00 巨人 vs. 遊騎兵（FOX體育）
相關新聞
- 經典賽》明對古巴全力搶勝 日本推菅野智之先發
- 經典賽 LIVE》葛瑞戈爾斯三分砲 荷蘭大幅領先以色列
- 經典賽》派則本昂大關門卻失守 日教練帥氣回應
- 中職》中信兄弟上半季主場預售票 3月17日開賣
- 中職》紀念富邦悍將創隊元年 開幕戰送紀念徽章
- 中職》台日賽表現亮眼 陳傑憲：我們也在進步
推薦新聞
-
獨盟》高知「超VIP」禮遇曼尼 私人司機、壽司吃到飽2017/03/14 07:54
-
經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）2017/03/14 07:44
-
自由車》擦亮台灣最佳衝刺手招牌 巫帛宏衝破紀錄2017/03/14 07:11
-
WSBL》王俐云末節發威 電信逆轉秀2017/03/14 06:00
-
NBA》爭MVP 哈登大三元氣走詹姆斯2017/03/14 06:00