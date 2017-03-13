經典賽》組訓應落實分級 劉玠廷、林宗成隔空交換意見

Lamigo領隊劉玠廷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者張浩群／綜合報導〕台灣隊在本屆經典賽預賽以3連敗淘汰，下屆將從資格賽打起，組訓的中華棒球協會成為眾矢之的，棒協與中職的角力也是原因之一。唯一沒支援本屆經典賽的Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷和資深體育主播錢定遠上節目討論「內鬥」問題，並直接call out給棒協理事長林宗成，雙方隔空交換意見，並無對談。

劉玠廷表示，棒協長期主導國際賽事務，但參賽的職棒選手未受到完善的照顧，球團必須擔負球員受傷的風險，而且棒協常常希望球團能夠提供球場無償使用，這些都讓他看不下去，並透露球隊總教練洪一中在2008年北京奧運擔任國家隊總教練時，赴美觀察旅外球員時，棒協很多安排都出現瑕疵，「原本要觀察這個選手的投球狀況，卻沒想到昨天已經投完了。」

節目中間call out給棒協理事長林宗成，他表示，雙方有太多的誤解，未來希望有機會能面對面溝通，協會很尊重專業，並說棒協是服務球員、教練的一個平台，「我們訓練了很多球員，讓他們能夠打國際賽也能進入職棒聯盟，就像我們培養了王柏融，讓他進入桃猿隊，成為亞洲出名的打者，也希望能培養更多球員，為國爭光。」林宗成也強調棒協沒有壟斷任何事情，這些本來就是各協會的職責所在。經過世界12強和經典賽的洗禮，他們認為需要專業的單位、人力與資金來組成國家隊參加頂級國際賽事，所以主動提出國家隊公司化的想法。

劉玠廷表示，還是希望能落實國際賽事分級，經典賽、奧運、12強賽等一級賽事交給職業聯盟組訓，「我組訓受傷，我也心甘情願，這就像你自己開車撞到，別人借你的車去撞到，哪個你比較甘願。」