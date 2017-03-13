WSBL》潘姿吟當暖女 親手做巧克力和球迷同樂

潘姿吟捧著親手做的蛋糕要送給球迷。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕電信一姊潘姿吟本季從CBA返台回鍋母隊電信，成為球隊倚重的指揮官，為了回饋球迷長年的支持，她親手製作巧克力杯子蛋糕，送給粉絲當白色情人節禮物，潘姿吟說，台灣女籃的觀眾雖然比中國少很多，但球迷卻是最溫暖、最熱情的。

球迷製作多幅海報，其中有資深球迷知道潘姿吟最愛辛普森，製作可愛看板受到潘姿吟的親睞，得到額外準備的小禮物。潘姿吟透露，感謝球迷一同提前過情人節，白色情人節當天將會和隊友一起練球度過。

潘姿吟會球迷。（記者林正堃攝）

潘姿吟會球迷。（記者林正堃攝）

為了回饋球迷長年的支持，潘姿吟親手做巧克力杯子蛋糕送球迷當情人節禮物。（記者廖聿偉攝）

潘姿吟回饋球迷。（記者廖聿偉攝）

球迷製作加油打氣看板。（記者廖聿偉攝）