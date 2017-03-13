WSBL》潘姿吟當暖女 親手做巧克力和球迷同樂
2017/03/13 22:01
潘姿吟捧著親手做的蛋糕要送給球迷。（記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／板橋報導〕電信一姊潘姿吟本季從CBA返台回鍋母隊電信，成為球隊倚重的指揮官，為了回饋球迷長年的支持，她親手製作巧克力杯子蛋糕，送給粉絲當白色情人節禮物，潘姿吟說，台灣女籃的觀眾雖然比中國少很多，但球迷卻是最溫暖、最熱情的。
球迷製作多幅海報，其中有資深球迷知道潘姿吟最愛辛普森，製作可愛看板受到潘姿吟的親睞，得到額外準備的小禮物。潘姿吟透露，感謝球迷一同提前過情人節，白色情人節當天將會和隊友一起練球度過。
潘姿吟會球迷。（記者林正堃攝）
潘姿吟會球迷。（記者林正堃攝）
為了回饋球迷長年的支持，潘姿吟親手做巧克力杯子蛋糕送球迷當情人節禮物。（記者廖聿偉攝）
潘姿吟回饋球迷。（記者廖聿偉攝）
球迷製作加油打氣看板。（記者廖聿偉攝）
相關新聞
- WSBL》中華電信大逆轉 季後賽首輪聽牌
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- WSBL》國泰擊敗電信例行賽封后 吞2敗卻是隊史最糟
- WSBL》黃湘婷、黃虹瑛連線 電信賞台元4連敗
- WSBL》吳盈潔飆38分生涯新高無用 台元不敵電信跌落首位
推薦新聞
-
經典賽》大聯盟級打線爆發 荷蘭「扣倒」以色列2017/03/13 21:12
-
經典賽》派則本昂大關門卻失守 日教練帥氣回應2017/03/13 19:38
-
經典賽》自己的國球自己救！網友號召球迷325上街2017/03/13 18:09
-
中職》紀念富邦悍將創隊元年 開幕戰送紀念徽章2017/03/13 17:42
-
足球》「台灣隊長」陳柏良就是猛 入選首週中甲聯賽最佳陣容2017/03/13 17:34