NBA》騎士再簽！前公鹿「鍋神」將重返賽場
2017/03/13 22:52
桑德斯將重返NBA賽場。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕根據《Yahoo》記者Shams Charania指出，騎士與前公鹿中鋒桑德斯（Larry Sanders）的簽約進入最後階段，最快將於明日投入球隊訓練。
柏格特（Andrew Bogut）因左腿骨折整季報銷後，騎士就將目光轉到前公鹿「鍋神」桑德斯身上，企圖厚實內線防守能力及板凳深度。
據《Yahoo》記者Shams Charania的消息指出，桑德斯已點頭答應加盟騎士，簽約進入最後階段，最後於明日投入球隊訓練，合約也可能包括2017~18球季的球隊選擇權。
桑德斯上一場於NBA出賽必須追朔至2014年，5年生涯平均出賽19.8分鐘可貢獻6.5分5.8籃板及1.8阻攻。
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