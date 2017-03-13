經典賽》劉玠廷砲轟體發會 「台灣體育有更好？」
2017/03/13 22:52
劉玠廷。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕繼桃猿董事長劉保佑痛批中華棒協從沒尊重球團後，桃猿隊領隊劉玠廷今天參與公共電視台「有話好說」節目，他直言體發會找了棒協常務理事（余政憲、趙士強），擔任體發會委員，「請問台灣的體育有變得更好嗎？」
劉玠廷表示，台灣官僚有個壞習慣，遇到問題是要成立一個新的組織來掩蓋問題，認為很多問題可以用正常程序去解決，體發會就是一個最好的例子，它成立聲稱要去改善體育，找了棒協常務理事余政憲、趙士強擔任體發會委員，台灣體育沒有變得更好。
劉玠廷也強調，希望能落實國際賽事分級，經典賽、奧運、12強賽等一級賽事交給職業聯盟組訓。他說，過去可能是民族自信心作祟，只要有國際比賽，就要精銳盡出，拿到冠軍，每次都要把比賽拉來台灣辦，「台灣的國際賽密度可能是最高的。」
「民族自信心不需要這麼脆弱。」劉玠廷認為，可以分級賽事，次級的賽事，培養年輕選手，多讓小將出賽。
台灣隊在第四屆經典賽以三連敗作收，下屆經典賽將從資格賽打起。桃猿是中職4隊唯一不接受徵召的球隊，劉保佑日前接受《寶島聯播網》主持人鄭弘儀專訪時，痛批棒協從沒尊重過球團，並首度公開表示，桃猿隊不同意接受徵召，是他本人的堅持。
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