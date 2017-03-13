棒協事蹟爆扯？！ 劉玠廷：自己的祖產自己賺

Lamigo桃猿隊總經理劉玠廷（左），晚間於政論節目分享棒協的事蹟，強調球團和棒協間沒有角力，只是不願意再去支持這樣子長期的不公不義。（資料照，記者張嘉明攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在本屆經典賽預賽以3連敗淘汰，唯一沒支援本屆經典賽的Lamigo桃猿隊，傳出與中華棒球協會相互角力；劉玠廷晚間在電視節目分享棒協的事蹟，並闡述球團立場，希望棒協「自己的祖產自己賺」。

劉玠廷認為，國際比賽是棒協的祖產，沒有道理要我們民間團體去幫你賺祖產，「自己的祖產應該是自己賺」。（圖擷自民視新聞台）

Lamigo桃猿隊總經理劉玠廷，晚間於政論節目《政經看民視》分享棒協的事蹟，「棒協運作的模式就是說，他用所謂的徵召，去要這些職業選手，如果今天比賽是在台灣舉辦的話，場地就去跟縣市政府，利用公益時段，去談免費的租借，譬如說我們有認養桃園棒球場，他就來桃園棒球場，要求你免費讓他使用」。

劉玠廷指出，棒協是民間團體，中華職棒也是民間團體，Lamigo桃猿隊反對的不是國家隊，「我們反對的是棒協整個共生的結構，棒協並不等於國家隊，棒協也不能夠代表我們台灣」；劉玠廷認為，國際比賽是棒協的祖產，沒有道理要我們民間團體去幫你賺祖產，「自己的祖產應該是自己賺」。

劉玠廷表示，球團2008年也曾對棒協掏心掏肺過，球團和選手的心態相同，「去代表國家，把比賽打好，我們也很願意，但這樣子長期的不公不義，我們不願意再去支持」；劉玠廷強調，外界說棒協和球團有所謂的角力，其實沒有角力，「球團少1個好選手，對1年的戰力都會有影響，要符合球團各方面的利益，我們才會願意派員參加比賽」。