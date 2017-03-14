獨盟》高知「超VIP」禮遇曼尼 私人司機、壽司吃到飽

曼尼（取自高知鬥犬隊官網）

〔記者陳人齊／綜合報導〕曾來台打球造成旋風的曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez），最近轉戰日本獨立聯盟，以年薪300萬日圓（約新台幣82萬）加盟高知鬥犬隊，想證明自己身手還在，盼能打進日本職棒。

據日本媒體《東京體育報》指出，高知鬥犬隊提供曼尼的待遇幾乎是「超VIP」等級，住宿獨享每晚要價8萬日圓（約新台幣2萬元）的高級飯店，並有專人為他駕駛賓士轎車出入，而且還享有壽司整季吃到飽的特權，練球也遵照「曼尼就是曼尼」的守則，完全看他心情，高知鬥犬也表示，未來將為曼尼開設英文官方網站，用來販售曼尼系列商品。

曼尼過去在台灣職棒打球時月薪高達5萬美元（約新台幣155萬元），當時的義大球團還提供他與家人入住每晚要價5萬台幣的義大皇冠飯店總裁行館，讓他的食衣住行都倍加禮遇，相較日本獨立聯盟，曼尼這次的作風親民不少。