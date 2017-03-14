經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）

〔體育中心／綜合報導〕多明尼加昨以10：3擊退哥倫比亞，陣中三壘手馬查多（Manny Machado）頻頻展現他驚人的傳球臂力，讓球迷直呼是地表上最強的三壘手。

馬查多不僅守備維持他在大聯盟金手套的「日常水準」，在C組預賽14打數5安打，打擊率高達0.357，獲選預賽分組MVP，今年才24歲的他，讓多明尼加總教練潘尼亞（Tony Pena）大讚無所不能。