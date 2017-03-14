NBA》30億丟水裡！灰熊球星又將無限期休賽

帕森斯將無限期休賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊小前鋒「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）近年來因傷所困，本季缺席多場比賽，球團也為了保護帕森斯而限制他的上場時間。不料今日灰熊球團宣布，帕森斯因為左膝半月板撕裂傷，將無限期的被禁止出賽。

灰熊總管華勒斯（Chris Wallace）對此表示，帕森斯現在處境很艱難，但球隊會給予他完全的支持。「帕森斯在去年動完右膝手術後就很努力的回歸場上，但現在又遇到這樣的挫折真的很艱難。但我們知道他這次一樣會努力的想辦法回到球場，而帕森斯也得到我、教練以及整個球隊的支持，我們都專注的希望讓他恢復健康。」

這次是帕森斯在過去三季來，第二次嚴重的膝蓋傷勢，帕森斯也在2015與2016年都進行過膝蓋手術。而帕森斯本季出賽34場比賽，平均出場約20分鐘，可貢獻6.2分、2.5籃板，1.6助攻。

帕森斯在去年夏天才與灰熊簽下4年9400萬美元（約30.4億新台幣）的超級大約，但他本季初就因膝傷的老問題缺席多場比賽，如今又將無限期休賽，對灰熊而言，可說是損失一名大將。