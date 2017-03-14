MLB》最老野手跑一壘 速度竟比大聯盟平均快
2017/03/14 08:31
鈴木一朗衝一壘只要4秒。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟最老外野手從本壘跑到一壘需要多少時間？可能世界上鮮少有球員會比他更快，因為這個人叫做鈴木一朗。
據《Daily Sports》報導，國家聯盟的球團偵查隊昨天拿著碼錶記錄球員上一壘的時間，43歲的一朗竟然跑出4秒的成績，驚訝地表示，「左打者平均大概是4.2-4.3秒，一朗比這數字還要快，真的還能跑。」
這個成績可能還不是一朗的極限，他先前在守備練習跟隊友擦撞，傷到右腳與腰，雖然已經過了一個月，一朗昨表示尚未完全恢復，他今天熱身賽對大都會3打數無安打，春訓打擊率是0.125。
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