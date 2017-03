前田健太今天飆出7K。(美聯社)

〔記者陳人齊/綜合報導〕道奇隊上的日本強投前田健太,今天在春訓第3度登場,面對天使先發3.2局只被敲出1安打,遭老生化人普侯斯(Albert Pujols)擊出陽春砲丟1分,狂飆7次三振奪下勝投,狀況調整的相當不錯。

前田健太前2次出賽都只投2局,上一場被敲2安打失2分,僅投17球就退場,今天他用30球就飆出7K,首局即連送3K招呼對手,還三振掉天使球星楚奧特(Mike Trout),大聯盟官網預測他本季可望拿下10勝8敗,防禦率3.70的成績。

