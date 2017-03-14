NBA》沃爾、湯斯分獲東西部單周最佳球員

沃爾獲選為東部單周最佳球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今日公布上周最佳球員名單，東部是由巫師明星球員沃爾（John Wall）獲選，西部則是由灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下。

沃爾在上周率領巫師拿下客場四連勝，幫助球隊爬升至東部第2名，與龍頭騎士目前僅差2場勝差，而且這也是巫師自1978年後，首次勝率超過五成。沃爾在上周的比賽場均可得約30分、11助攻，出手命中率則有57%，這是沃爾生涯第7次獲得這項殊榮。

而湯斯則是生涯第2次獲選為單周最佳球員，他在上周場均拿下29分、12.3籃板以及1.3次火鍋，出手命中率更是高達63.3%。湯斯優異的表現，幫助灰狼在過去9場比賽中拿下6次勝利，其中還戰勝強敵勇士及快艇。

湯斯（右）為西部單周最佳球員。（資料照，美聯社）

