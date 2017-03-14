NBA》沃爾、湯斯分獲東西部單周最佳球員
2017/03/14 10:16
沃爾獲選為東部單周最佳球員。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今日公布上周最佳球員名單，東部是由巫師明星球員沃爾（John Wall）獲選，西部則是由灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下。
沃爾在上周率領巫師拿下客場四連勝，幫助球隊爬升至東部第2名，與龍頭騎士目前僅差2場勝差，而且這也是巫師自1978年後，首次勝率超過五成。沃爾在上周的比賽場均可得約30分、11助攻，出手命中率則有57%，這是沃爾生涯第7次獲得這項殊榮。
而湯斯則是生涯第2次獲選為單周最佳球員，他在上周場均拿下29分、12.3籃板以及1.3次火鍋，出手命中率更是高達63.3%。湯斯優異的表現，幫助灰狼在過去9場比賽中拿下6次勝利，其中還戰勝強敵勇士及快艇。
湯斯（右）為西部單周最佳球員。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》伊古達拉對教練不當言詞 挨罰一萬美元
- NBA》30億丟水裡！灰熊球星又將無限期休賽
- NBA》騎士再簽！前公鹿「鍋神」將重返賽場
- NBA》詹皇哈登爭MVP 球迷亂入鬧場（影音）
- NBA》糗！羅素顧講話不看球 慘摔遭隊友笑（影音）
推薦新聞
-
NBA》MVP該給誰？柯瑞力挺哈登2017/03/14 11:32
-
MLB》從未打過職棒 他在春訓演首安與美技（影音）2017/03/14 11:02
-
MLB》21億轉戰洛磯 戴斯蒙遭球吻骨折2017/03/14 09:40
-
MLB》最老野手跑一壘 速度竟比大聯盟平均快2017/03/14 08:31
-
獨盟》高知「超VIP」禮遇曼尼 私人司機、壽司吃到飽2017/03/14 07:54