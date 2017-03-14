MLB》21億轉戰洛磯 戴斯蒙遭球吻骨折

戴斯蒙遭球吻導致左手骨折。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕季前才與洛磯簽下5年7000萬美元（約21億台幣），一壘手戴斯蒙（Ian Desmond）日前遭球吻導致左手骨折，今天確定要動手術，復出沒有時間表。

戴斯蒙昨被紅人左投戴維斯（Rookie Davis）的93英里（約149.6公里）速球觸身，導致第二掌骨骨折，缺陣的一壘最有可能由雷諾茲（Mark Reynolds）頂替，另有佩德森（Jordan Patterson）、卡杜洛（Stephen Cardullo）等人選。

戴斯蒙生涯前7年多半擔任游擊手，去年在遊騎兵轉戰外野，繳出22轟21盜、打擊率0.285的成績，洛磯簽來增加攻擊火力，並將他的守位又移回內野擔任一壘，未料球季尚未開打就進入傷兵名單。