NBA》卡特8投8中狂轟24分 灰熊中止5連敗（影音）

Vintage Vince.



16 PTS, 4 REBS for VC, as the @memgrizz lead the @Bucks 61-51 at the half. pic.twitter.com/DEvCgxbjFj — NBA （@NBA） 2017年3月14日

〔體育中心／綜合報導〕灰熊40歲老將卡特（Vince Carter）本季首次以先發上場就拿下全場最高24分，而且出手全數命中，三分球更是6顆全拿下，展現老將價值，終場率領灰熊以113：93擊退公鹿，也中止球隊5連敗。

灰熊在卡特的優異表現下，一路領先。卡特今日打完上半場就有16分的進帳，全場攻下24分、5籃板、3抄截，而且包含罰球，無一失手，甚至還能反手灌籃，讓人無法想像他今年征戰NBA已20個年頭。

其他隊友表現也十分出色，康利（Mike Conley）拿下20分、10籃板的雙十成績，M.加索（Marc Gasol）挹注13分，另一名老將艾倫（Tony Allen）也貢獻15分、4籃板。

而公鹿部分，共有6人得分上雙，但命中率46.3%略遜於灰熊，失誤17次也較對手多出5次。「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下18分、5籃板，戴拉夫多瓦（Matt Dellavedova）貢獻13分。

卡特（左）攻下全場最高24分，率灰熊以113：93輕取公鹿。（美聯社）