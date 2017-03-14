NBA》MVP該給誰？柯瑞力挺哈登
2017/03/14 11:32
柯瑞（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕本季的MVP熱門人選大多圍繞在「大鬍子」哈登（James Harden）與「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）身上。而身為兩屆MVP得主的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）表示，認為哈登獲選的機率會高一些。
柯瑞今日參加NBC節目錄影，主持人向柯瑞提問，如果在不能選擇勇士球員的情況下，他會選擇誰當選MVP？對此柯瑞做出回應，「你應該給戰績好的球隊獎賞，我個人認為戰績優先，這算是歷史上選擇MVP的標準，所以我覺得哈登更有可能脫穎而出。」
而有趣的是，柯瑞在2015年獲選為MVP時，哈登還曾抱怨，自己才應該獲得該獎項。火箭目前戰績為46勝21敗，雷霆則是37勝29敗，不過例行賽還有一個多月的時間，魏斯布魯克還是有機會能證明自己的實力。而騎士當家球星詹姆斯（LeBron James）與馬刺前鋒雷納德（Kawhi Leonard）也是MVP討論人選之一。
哈登（資料照，美聯社）
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