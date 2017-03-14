經典賽》面對多明尼加明星陣容 前兄弟洋投將登場
2017/03/14 10:27
〔記者陳人齊／綜合報導〕波多黎各以3勝0敗之姿強勢闖進8強，首戰將與上屆冠軍多明尼加正面交鋒，波國已宣布推出「壓箱寶」，由前中職洋投羅曼（Orlando Roman）擔綱先發。
經典賽8強美洲賽區將移師聖地牙哥，在教士隊沛可球場舉行，多明尼加今年同樣來勢洶洶，在C組預賽3戰全勝，陣中大聯盟強打如雲，包提斯塔（José Bautista）、山塔納（Carlos Santana）、卡諾（Robinson Canó）、馬查多（Manny Machado）、貝爾崔（Adrian Beltre）等人去年合計164轟，將會是羅曼的重大考驗。
38歲的羅曼已是波多黎各國家隊的四朝元老，4屆經典賽都有參與，累積1勝1敗、防禦率1.74的成績，同樣曾效力中職的米吉亞（Miguel Mejia）則在牛棚待命，2人有機會上演「中職連線」。
羅曼曾在中職待3年，分別效力過兄弟與Lamigo，生涯累積40勝20敗，防禦率3.61，米吉亞則在中職待過2年，同樣打過兄弟與Lamigo，2014年還以35次救援成功打破中職紀錄，壓制力十足。
羅曼明天先發力抗強敵多明尼加。（法新社）
前中職洋投米吉亞。（美聯社）
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