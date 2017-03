MLB》從未打過職棒 他在春訓演首安與美技（影音）

提波敲出春訓首安。(美聯社)

〔記者陳人齊/綜合報導〕前NFL球星提波(Tim Tebow)轉戰MLB大都會隊後依舊維持高人氣,春訓就吸引大批球迷進場觀戰,今天他未讓球迷失望,春訓首支安打出爐,終止連8打數無安打窘境。

提波今天擔任先發左外野手,他在第2打席面對馬林魚中繼投手羅布斯坦(Kyle Lobstein)敲出三、遊間的穿越安打,2局他還演出飛撲美技,沒收鮑爾(Justin Bour)的安打球,還獲大都會王牌投手「雷神」辛德加德(Noah Syndergaard)盛讚。

大都會總教練柯林斯(Terry Collins)表示,提波是個很好的球員,球迷總為品行優良的選手加油,在凱利(Ty Kelly)、李維拉(T.J. Rivera)等人從經典賽歸隊前,提波可望繼續擔任大都會的先發球員。

