MLB》從未打過職棒 他在春訓演首安與美技（影音）

提波敲出春訓首安。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕前NFL球星提波（Tim Tebow）轉戰MLB大都會隊後依舊維持高人氣，春訓就吸引大批球迷進場觀戰，今天他未讓球迷失望，春訓首支安打出爐，終止連8打數無安打窘境。

提波今天擔任先發左外野手，他在第2打席面對馬林魚中繼投手羅布斯坦（Kyle Lobstein）敲出三、遊間的穿越安打，2局他還演出飛撲美技，沒收鮑爾（Justin Bour）的安打球，還獲大都會王牌投手「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）盛讚。

大都會總教練柯林斯（Terry Collins）表示，提波是個很好的球員，球迷總為品行優良的選手加油，在凱利（Ty Kelly）、李維拉（T.J. Rivera）等人從經典賽歸隊前，提波可望繼續擔任大都會的先發球員。

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