NBA》雷納德歸隊砍31分 馬刺捉老鷹升上聯盟龍頭
2017/03/14 10:57
雷納德砍下31分率馬刺奪勝。（USA Today Sports）
〔記者林宗偉／綜合報導〕馬刺今在主場迎擊已3連勝的老鷹，傷癒歸陣的一哥雷納德（K. Leonard）不負眾望砍下31分，助隊以107：99取得2連勝，也以52勝14敗的戰績追平勇士，加上擁有較佳的勝負關係，一舉升上聯盟龍頭。
雷納德前役因仍有腦震盪疑慮，無法對勇士出賽，今通過檢測後，他有如猛虎出匣，前兩節就砍下全場最高的19分，率隊54：43拿下雙位數優勢。
馬刺在上半場罕見地出現14次失誤，但老鷹未能把握機會，只從中獲利8分，易籃後，馬刺沒再給機會，儘管仍遭遇零星攻擊，終場還是以8分之差收下勝果。
馬刺以雷納德拿下31分、4助攻、5籃板手感最火燙，前役表現突出的米爾斯也有15分9助攻進帳。老鷹則以後衛施洛德（D. Schroder）拿22分、10助攻最亮眼。
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