NBA》湯斯怒飆39分 灰狼斷巫師客場連勝紀錄

湯斯攻下全場最高39分，率灰狼以119：104擊退巫師。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今日在主場迎戰巫師，首節就拿下41分，領先對手18分，且先發五人得分全破十，中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）更是一人狂轟39分，傑出的表現讓灰狼順利以119：104力克巫師，並中斷對手的客場連勝紀錄。

明尼蘇達是巫師客場之旅的最終戰，原本挾帶著客場四連勝氣勢的巫師卻在第一節就被慘電，加上外線手感低迷，命中率僅有26.9%，最終無奈吞敗，戰績下滑至東部第3。而灰狼排名則是上升一位，目前為西部第10，與第8的金塊剩下3場勝差。

灰狼球員今日表現都十分出色，盧比歐（Ricky Rubio）今日攻下22分，另有19次助攻，助攻數刷新他的生涯紀錄。而上周最佳球員湯斯也繳出39分、13籃板的亮眼成績。威金斯（Andrew Wiggins）則挹注15分，簡恩（Gorgui Dieng）貢獻10分、9籃板。

而巫師球員得分方面，沃爾（John Wall）攻下27分、5助攻，畢爾（Bradley Beal）則有20分、7籃板的進帳，大莫里斯（Markieff Morris）及波特（Otto Porter）都挹注11分。