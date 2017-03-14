NBA》保羅狂轟本季新高33分 快艇仍遭爵士擊沉
2017/03/14 12:36
快艇兵敗鹽湖城。（USA Today Sports）
〔記者林宗偉／綜合報導〕西部戰績分居第4、第5的爵士及快艇今捉對廝殺，快艇主控保羅（C. Paul）雖然狂轟本季新高的33分，還是沒能率隊在末節翻盤成功，終場以108：114輸球，無緣延續2連勝。
此役快艇只打了半場好球，前兩節結束時雖然以56：49領先爵士，易籃後旋即遭到反超，末節後半段更一度落後13分，雖然拉尾盤在哨響前約2分鐘又追到4分差，還是無法成功吹起反攻號角。
快艇以保羅取得33分、7助攻、6籃板表現最佳。爵士則以海沃德（G. Hayward）拿下27分最高。
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