日本百大魅惑美胸 F奶排球女神入榜

〔體育中心／綜合報導〕日本男性雜誌「Asagei plus」最近公佈2016-17年度的日本百大魅惑美胸，體壇2大人氣女星李寶美以及木村沙織都雀屏入選。

該雜誌表示，這份榜單是依據名人、胸圍、罩杯尺寸、人氣、知名度、媒體曝光度，以及影響力來做排名，因此並非胸部大排名就在前，其中在日本發展的南韓高爾夫選手李寶美，以第19名高居體壇人氣第一美胸。

李寶美被封為高球版的「南韓濱崎步」，雜誌推估她有D罩杯，胸圍86公分的水準，而排球選手木村沙織曾獲選日本男性的最理想對象，這次被雜誌排在第62名，身高185公分的她被推估擁有F罩杯豪乳，胸圍大約96公分。

曾來台為職棒開球的人氣棒球少女稻村亞美也在榜單上，名次在李寶美前一名，推估三圍是86、61、88（公分）。

日本高球女星李寶美。（取自李寶美IG）

日本退役排球女星木村沙織。（取自網路）

日本退役排球女星木村沙織。（取自網路）

日本退役排球女星木村沙織。（取自網路）

野球美少女稻村亞美身材火辣。（取自網路）