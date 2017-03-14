NBA》哈登出頭天 32位球隊管理看好奪MVP

哈登（USA Today Sports）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2016-17年球季邁入尾聲，本季MVP獎落誰家也越趨明朗，《今日美國》公布聯盟32位球隊管理階層的意見調查，結果火箭哈登最被看好，之後依序是雷霆魏斯布魯克、馬刺雷納德、騎士詹姆斯。

這份調查只針對最受矚目的4名球員投票，32位受訪者中有20人是球隊總經理，全以匿名投票，為了客觀，當中不含雷霆、騎士、火箭、馬刺的管理階層，此外，湖人新總管培林卡（Rob Pelinka）也被排除，因為他曾是哈登的經紀人。

最終結果出爐，哈登拿下12票（7票來自球隊總管）排名第一、魏少取得8票（6票來自球隊總管）、雷納德獲得7票（6票來自球隊總管）、詹姆斯得到5票（1票來自球隊總管）。

這份調查也與季前NBA的總管調查大不相同，當初最被看好的MVP人選是詹姆斯，他有46.7％支持率，魏斯布魯克則以23.3％居次，哈登與勇士柯瑞則以10％並列第三。