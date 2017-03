經典賽》世仇對決！歐多、包提斯塔八強過招（影音）

歐多與包提斯塔將在經典賽交手。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕一度瀕臨淘汰邊緣,委內瑞拉今天擊敗義大利順利闖進經典賽8強,將飛往聖地牙哥與美國、多明尼加、波多黎各依序交手,其中在9上敲回關鍵打點的歐多(Rougned Odor),將再度碰上多明尼加的世仇「包大爺」包提斯塔(Jose Bautista)。

大聯盟效力遊騎兵的歐多,去年球季與藍鳥重砲包提斯塔在場上因碰撞爆發衝突,歐多一怒之下在鏡頭前海灌包大爺一拳,沒想到2人還有在國際賽交手的機會。

歐多本屆經典賽打擊率為3成75,包提斯塔至今3戰成績則更猛,打擊率高達5成33,另有1轟5打點的演出,2人將在美國時間3/18交手,可望再引起話題。

Your browser does not support iframes.