經典賽》世仇對決！歐多、包提斯塔八強過招（影音）

歐多與包提斯塔將在經典賽交手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕一度瀕臨淘汰邊緣，委內瑞拉今天擊敗義大利順利闖進經典賽8強，將飛往聖地牙哥與美國、多明尼加、波多黎各依序交手，其中在9上敲回關鍵打點的歐多（Rougned Odor），將再度碰上多明尼加的世仇「包大爺」包提斯塔（Jose Bautista）。

大聯盟效力遊騎兵的歐多，去年球季與藍鳥重砲包提斯塔在場上因碰撞爆發衝突，歐多一怒之下在鏡頭前海灌包大爺一拳，沒想到2人還有在國際賽交手的機會。

歐多本屆經典賽打擊率為3成75，包提斯塔至今3戰成績則更猛，打擊率高達5成33，另有1轟5打點的演出，2人將在美國時間3/18交手，可望再引起話題。

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