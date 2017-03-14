NBA》德佬昔抱病打冠軍賽 暴龍教頭：好像有人說他裝病

凱西曾擔任過小牛助教，現為暴龍隊總教練。 （資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍總教練凱西（Dwane Casey）曾經是小牛隊的助理教練，他也在2011年見證小牛拿到總冠軍的時刻。而今日暴龍在主場迎戰小牛，凱西也回憶起在小牛的時光，並大讚當家球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）韌性十足。

2011年時，小牛闖進總冠軍賽與熱火一較高下，諾威斯基卻生了重病，但他依舊在場上堅持著。而在第五戰開打前，當時的熱火球員詹姆斯（LeBron James）與魏德（Dwyane Wade）因假裝咳嗽以嘲諷諾威斯基裝病，引發軒然大波。凱西回憶起此事，對於諾威斯基不受影響並抱病上場表示佩服。

「我記得那時他們好像是質疑諾威斯基是否真的有生病，而諾威斯基當時已經燒到40度，但他還是選擇上場，並攻下21分、11籃板，幫助小牛率先聽牌。很多人生病了就不會上場，但諾威斯基不同，他要向那些傢伙證明自己，這就是他的韌性。」

而諾威斯基在上周生涯總得分打破3萬大關，凱西也盛讚諾威斯基為歐洲籃球員開創新的里程碑。「諾威斯基是個厲害的大個子，他努力的投入工作、他開發外線能力，諾威斯基自身的努力成就他現在的樣子，他是我在聯盟中看過最堅韌的人。」

諾威斯基（美聯社）

