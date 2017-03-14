MLB》先發3.1局飆6Ｋ 達比修：測試而已（影音）

達比修有投3.1局飆6K。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕延續春訓的好手感，遊騎兵日本王牌達比修有今天對巨人登板先發，主投3.1局送出6次三振，被敲4支安打失1分，另外壞球數有2顆，用球數達63。

面對巨人軍，達比修今天首局就碰上麻煩，開賽控球不穩保送開路先鋒史潘（Denard Span），接著雖然順利三振掉佩尼克（Joe Panik）但史潘趁機盜上二壘，巨人三棒潘斯（Hunter Pence）敲出安打送回第1分，達比修雖然再對摩斯（Michael Morse）投三振，但卻又被敲出安打。

投手教練上場溝通後，達比修隨即送出第3K，首局打完已用了28球，2、3局也是投的跌跌撞撞，都被對方敲出安打，不過最後都化解危機。

賽後達比修解釋首局用球過多的狀況，他說：「我今天就是測試一些球路的狀況，模擬壘上有人的情形，總體來說感覺很好，一切都很順利，每當我站上投手丘就覺得狀況更好了一些。」

賽後達比修也在推特上表示，今天主要在調整滑球與曲球，這2種球路都已接近備戰狀態。遊騎兵基伊（Dillon Gee）今天後援3局無失分，目前防禦率僅1.29，擠進第5號先發機會濃厚。

達比修今日投球片段：