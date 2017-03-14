經典賽》委內瑞拉晉級關鍵 美球迷：總仔這戰術太神（影音）

〔體育中心／綜合報導〕委內瑞拉今以4：3擊敗義大利晉級8強，雖然卡布雷拉（Miguel Cabrera）的追平分全壘打相當關鍵，但若照比賽結果來看，總教練維茲奎爾（Omar Vizquel）的強迫取分戰術影響非常大。

9局落後1分的委內瑞拉，先靠卡布雷拉轟出追平分全壘打，再靠歐多（Rougned Odor）深遠安打超前比分，但維茲奎爾不放棄任何得分機會，1出局三壘有人時，硬是讓艾斯科巴（Alcides Escobar）突襲短打，搭配三壘跑者提前起跑，完美執行強迫取分戰術，多添一分保險。

這一分多重要？如果沒有執行戰術多拿分數，義大利9局下半的陽春砲就能追平比分。更糟糕的是，委內瑞拉牛棚可出賽的待命投手僅剩1名，一旦戰局延長，最不利的必然是他們。

去年合計有165轟的委內瑞拉先發打線，最後卻是靠小球戰術贏球，引起不少外國球迷討論，直指維茲奎爾的戰術非常關鍵，「不愧是維茲奎爾，多麼完美的強迫取分！」、「令人難忘的勝利，那個強迫取分影響很大！」