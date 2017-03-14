日職》狂飆152公里 廖任磊中繼1局掉1分
2017/03/14 15:05
廖任磊中繼1局被敲3支安打。（取自巨人隊推特）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕巨人隊台灣投手廖任磊今對軟銀8局下登板，最快球速飆到152公里，總計1局失掉1分。
廖任磊在8局下、3：1登板，首打席面對上林誠知被點出內野安打，隨後上林盜上二壘，並靠今宮健太滾球上三壘。危機時刻，廖任磊被柳田悠岐敲擊出適時安打，失掉1分。
掉分後，廖任磊又被柳田盜上二壘，隨後被塚田正義擊出中外野安打，所幸守備幫忙讓柳田出局，沒能回壘得分。不過廖又對真砂勇介保送，一度面臨一二壘有人危機，最後讓明石健志滾球出局，驚險結束半局。
廖任磊此役總計投26球，1局被敲3支安打，送出1次保送，沒有三振，失掉1分，紀錄顯示有2顆球飆到152公里。
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