經典賽》不怕列強環繞 義大利教頭：打出態度

義大利先發投手莫里斯5局無失分，完美封鎖委內瑞拉。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕義大利在D組預賽加賽1分差不敵委內瑞拉，雖然無緣晉級，義大利總教練馬茲耶里（Marco Mazzieri）對於球隊能發揮高水準的表現表達讚許，「我們已經用最優秀的態度，做出最大的努力，展現決心、勇氣和信心，不能再要求更多了。」

義大利先發投手莫里斯（A.J. Morris）前5局封鎖委內瑞拉，僅投出一次保送，沒有被敲任何安打還送出5K，委內瑞拉直到6上換投才突破鴨蛋，馬茲耶里表示，「我們都知道今天是場硬仗，但運動賽事就是這麼回事，拚到底就對了。」

離勝利只差一步，9局上卻被卡布雷拉（Miguel Cabrera）追平轟襲擊，並在強迫取分下陷入落後最後吞敗，馬茲耶里坦然接受這樣的結局，「卡布雷拉已經這麼做15年了，或許承認失敗是件苦澀的事，但我們必須這麼做。」

馬茲耶里（Marco Mazzieri）在12強曾執掌義大利兵符，還因為在牛棚落淚讓台灣球迷印象深刻。雖然義大利並非棒球強權，在這次經典賽與波多黎各、墨西哥、委內瑞拉等對手相爭卻毫不遜色，今天在末段比賽辛苦勝出的委內瑞拉教頭維茲奎爾（Omar Vizquel）前一日吞敗就曾向對手致意，「義大利是強悍的敵人，他們從沒失去警戒，沒想到義大利會展現這樣的球風，我真的要向他們獻上百萬分敬意。」