經典賽》加賽復活到驚險晉級 委國教頭：沒那麼緊張過
2017/03/14 17:01
卡布雷拉敲出追平分，委內瑞拉1分差擊敗義大利晉級。（法新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽D組預賽戰況膠著，義大利和委內瑞拉今進行加賽，靠著委內瑞拉球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）追平全壘打，掀起9上最後反攻，4：3氣走義大利，晉級得來不易，委內瑞拉總教練維茲奎爾（Omar Vizquel）更肯定子弟兵的表現，「我真為我的球隊感到驕傲。」
委內瑞拉D組預賽打得跌跌撞撞，首戰遭波多黎各11：0完封，第2戰對義大利只以1分險勝，第3戰對墨西哥再吞敗，1勝2敗與墨西哥、義大利一爭對戰失分率，總算在和同樣取得加賽資格的義大利拚戰9局，順利拿下D組剩下的複賽門票。釋放壓力後，維茲奎爾表示，接下來只要繼續往前走，不想再多說什麼，「我只想先睡一覺。」
憶起球員時代苦戰，維茲奎爾說，「在我還是球員的時候，世界大戰打到第7戰（1997年維茲奎爾效力的印地安人和馬林魚爭冠）非常緊張，那晚以前我從沒有過這樣的感覺。直到昨天我們還在等待加賽消息，以及今天6局前都無法得分的時候，但我們還是得繼續奮戰。」
委內瑞拉接下來將在台灣時間16日早上9點對上美國，D組3戰全勝的波多黎各和衛冕軍多明尼加則率先在15日交手。
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