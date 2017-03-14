MLB》春訓挨轟首掉分 總教練揭開雷神失速真相（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard ）近日身體微恙，今登板先發對馬林魚也挨轟，中斷春訓連續無失分局，總教練柯林斯（Terry Collins）透露雷神已與支氣管炎搏鬥了一個多月。

「他跟很多人一樣，包括我自己在內，罹患了支氣管炎，這陣子可能多少會有點被影響。」柯林斯說，「辛德加德正努力跟支氣管炎奮戰，吃了藥狀況有比較好，但他累壞了。」

雷神本人則說：「我正試著熬過去，但症狀還是存在，我只希望我能準備好投開幕戰。」24歲的雷神僅花2季就站穩大聯盟，今年更獲總教練欽點，首度榮膺開幕戰先發。

雷神近日飽受支氣管炎所苦。（資料照，美聯社）

雷神前兩次先發狀況看似未受影響，共投4局一分未失，招牌火球也能催上100英哩。今天先發對上馬林魚，雷神的球速約96、97英哩，第四局投出保送後先挨二壘打失掉春訓首分，接著再被扛2分彈追平比數，雷神接著3球飆K後退場休息。

賽後記者詢問支氣管炎是否直接影響到此役表現，雷神表示：「也許吧，但也可能是因為現在只是春訓，我還在鍛鍊我的耐力跟體力。」雷神表示自己有點疲勞，出手姿勢都跑掉了。儘管上週雷神一度因病情嚴重提前返家休養，但目前仍將按計畫於開幕戰先發。

雷神今挨轟失掉春訓首分。（USA Today Sports）