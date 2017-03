MLB》春訓挨轟首掉分 總教練揭開雷神失速真相（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕大都會「雷神」辛德加德(Noah Syndergaard )近日身體微恙,今登板先發對馬林魚也挨轟,中斷春訓連續無失分局,總教練柯林斯(Terry Collins)透露雷神已與支氣管炎搏鬥了一個多月。

「他跟很多人一樣,包括我自己在內,罹患了支氣管炎,這陣子可能多少會有點被影響。」柯林斯說,「辛德加德正努力跟支氣管炎奮戰,吃了藥狀況有比較好,但他累壞了。」

雷神本人則說:「我正試著熬過去,但症狀還是存在,我只希望我能準備好投開幕戰。」24歲的雷神僅花2季就站穩大聯盟,今年更獲總教練欽點,首度榮膺開幕戰先發。

雷神近日飽受支氣管炎所苦。(資料照,美聯社)

雷神前兩次先發狀況看似未受影響,共投4局一分未失,招牌火球也能催上100英哩。今天先發對上馬林魚,雷神的球速約96、97英哩,第四局投出保送後先挨二壘打失掉春訓首分,接著再被扛2分彈追平比數,雷神接著3球飆K後退場休息。

賽後記者詢問支氣管炎是否直接影響到此役表現,雷神表示:「也許吧,但也可能是因為現在只是春訓,我還在鍛鍊我的耐力跟體力。」雷神表示自己有點疲勞,出手姿勢都跑掉了。儘管上週雷神一度因病情嚴重提前返家休養,但目前仍將按計畫於開幕戰先發。

雷神今挨轟失掉春訓首分。(USA Today Sports)