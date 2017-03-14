NBA》連詹皇都做不到！字母哥全能紀錄歷史第一人

亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA聯盟中身手最全能當屬「詹皇」詹姆斯（LeBron James），但是後生可畏，公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季創下前無古人的全能紀錄，單季總得分、總籃板、總助攻、總抄截和總火鍋都排名聯盟前20，NBA史上第一人。

根據數據顯示，亞德托昆波本季總得分1486排聯盟第17名、總籃板550個排第14名、總助攻351次排第20名、總抄截113個排第5名、總火鍋124次排第5名，字母哥成為史上首位5項數據都排名聯盟前20的球員。

而詹姆斯雖然在單季並沒有締造如此紀錄，但他是NBA史上第一位生涯總得分、助攻、抄截都在前20名的球員，堪稱是現代神獸。

詹姆斯。（資料照，今日美國）